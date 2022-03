Vacinação de crianças contra sarampo e influenza começa a partir do dia 4 de abril

A vida dos moradores do Ramal Itucumã, localizado no Km 12, da estrada AC-40 não é fácil. A estrada de terra que tem que ser percorrida por dezenas de moradores se tornou um desafio quase impossível. O local é famoso por abrigar muitas chácaras.

Imagens enviadas à nossa reportagem comprovam o sofrimento de quem mora no local. Ônibus e até caminhonetes que tentam passar pelos pontos mais críticos ficam atolados. Com as chuvas constantes nas últimas semanas, a situação está cada vez pior.

“Nós estamos sem condições de sair de casa, é muito sofrimento. Isso acontece há muito tempo e nossa comunidade já gastou mais de 5 mil reais. Precisamos que alguém faça alguma coisa pela gente”, conta Helena da Silva, moradora da região.

O ac24horas procurou a prefeitura de Rio Branco, responsável pela manutenção do ramal. Francisco Roque da Costas, diretor do departamento de ramais, afirmou que o problema é provocado pelos próprios moradores. “Esse ramal era piçarrado, ocorre que o pessoal faz as entradas das chácaras e não colocam um bueiro por dentro da vala e acabam desviando a água para o ramal. Essa água foi cavando e transformou em atoleiro. Com essas chuvas, não tem como entrar máquina pesada lá. Vou me encontrar com um representante da comunidade na tarde de hoje e vamos discutir como chegar concreto ou pedra para gente poder fazer um serviço emergencial”, afirma Roque.