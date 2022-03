No Acre, manifesto de moradores é dispersado com gás e granada pela Polícia Militar

A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul prendeu no início da tarde desta segunda-feira, 21, um dos líderes do protesto que fechou a Rodovia Estadual AC-405, Márcio Lima, por desacato a autoridade. Houve notícias de que outro manifestante Eudes Ramos, também teria sido preso, o que foi negado pela Polícia Militar. Segundo o grupo, o movimento foi dispersado com o uso de granadas e gás.

O comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente coronel Edvan Rogério, disse que toda a ação teve efeito moral sem o uso de armas. “Foi usado apenas granada de efeito moral, não foi usado gás nem bala de borracha”, afirma.

A estrada foi fechada pelos moradores do Ramal Santa Luzia do Pentecoste no início da manhã desta segunda, em manifesto contra o governo do Estado, que teria garantido asfaltar 7 quilômetros da via vicinal e que não teria cumprido a promessa.

Veja o vídeo: