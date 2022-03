Acre tem tendência de queda nas síndromes gripais ao longo prazo

Assim que o presidente da República Jair Bolsonaro se dirigiu para sua segunda agenda na capital acreana na tarde desta sexta-feira, 18, dezenas de opositores já o aguardavam no Centro de Rio Branco para manifestar repúdio pela vinda do presidente ao estado.

A manifestação ocorreu em frente à sede da nova TV Amazônia (antiga Boas Novas), onde o presidente vai estrear a nova programação com entrevista. “Estamos protestando contra a alta no preço da comida, no preço dos combustíveis, porque as pessoas não aguentam mais o presidente Bolsonaro”, disse ao ac24horas o presidente do Partido dos Trabalhadores no Acre, Cesário Braga.

Os opositores acamparam em frente à emissora aos gritos de “Fora genocida” e “Fora Bolsonaro”. Após a entrevista, o presidente seguirá para a terceira e última agenda do dia na capital acreana. Será o encontro com quase 2 mil líderes evangélicos do estado.

Na ocasião, será tratada uma conversa sobre “Cidadania Cristã”, além de debates de cunho político.