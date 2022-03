Dupla que executou rival no aeroporto Velho é condenada pelo Tribunal do Júri

O Centro de Atendimento à Vítima (CAV), do Ministério Público do Acre, solicitou, por meio de ofício, à Polícia Civil do Acre, solicitou informações a respeito das declarações do presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Acre, Dema Assis, em sua rede social.

Em sua fala, o presidente do Sindicato teria cometido crime de racismo.

O presidente do Sindicato publicou, supostamente, em sua rede social uma imagem da vereadora de Rio Branco, Michele Mello, e na legenda teria sugerido que votaria apenas em candidatos heterossexuais.

“O caso ora noticiado deve ser tratado com prioridade e urgência, uma vez que se trata, em tese, de prática do crime de racismo, motivado por razões de homofobia, haja vista que as declarações públicas de Dema Assis são ofensivas à comunidade LGBTQIA+”, destaca trecho do despacho.