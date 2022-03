Coordenador da SEPA diz que professores não trabalham há anos

A Policlínica Tucumã, localizada em Rio Branco, foi contemplada com emenda da deputada federal Jéssica Sales (MDB) ao orçamento da União 2022, na ordem de R$ 3,2 milhões para a melhoria da estrutura física de suas dependências. Trata-se de mais um compromisso honrado pela parlamentar firmado em visita à Unidade de Saúde no ano passado.

Considerada uma unidade de referência, a Policlínica Tucumã atende em média mais de 7 mil pessoas/mês, em diversas especialidades médicas e serviços, tais como, alergista, ginecologista obstetra , planejamento familiar , endocrinologista, pediatras, geneticista, médico da família, psicólogos, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, reumatologista e neuropediatria.

Mantém ainda atendimentos por teleconsultas através do Telemedicina em parceria com o Hospital Albert Einstein para as especialidades em cardiologia, psiquiatria e neologista.

No mais, a unidade de Saúde oferece também atendimento em laboratório e ambulatório de práticas integrativas complementares em saúde ( PICS).

“Como gestora da Unidade venho ressaltar a grande importância dessa emenda cedida pela nossa deputada Jéssica Sales, em favor da Policlínica Tucumã. Acredito que trará grandes benefícios à nossa população, principalmente para as grávidas que se encontram desassistidas no interior do nosso Estado”, enfatiza a fisioterapeuta Luciana Carvalho.

Para Jéssica Sales que é médica, o fortalecimento da estrutura de saúde no Estado sempre foi a principal prioridade em seus mandatos. ”Estou muito contente por direcionar recurso para a Policlínica, considero justo e necessário apoiar, pela qualidade e quantidade de serviços que oferece aos menos favorecidos. Como ginecologista e obstetra destaco o incremento ao atendimento às crianças e grávidas em situação de risco, que já é referência na Unidade. Ao ser concluída a reforma os profissionais estarão recebendo um ambiente adequado e modernizado, com as melhores condições de trabalho e conforto aos usuários dos serviços”, disse a parlamentar.