Motorista morre esmagado pelo próprio carro em acidente na Capital

Um grave acidente de trânsito tirou a vida do motorista Romário Teixeira Martins, de 32 anos, na noite desse sábado, 15, no km 1 da Rodovia AC-10, conhecida como Estrada de Porto Acre, no município de Rio Branco.

Segundo relatos de testemunhas, Romário dirigia um carro modelo Fox preto, de placa NAA-8755, em alta velocidade no sentido Porto Acre-Rio Branco, quando em uma curva, perdeu o controle do veículo, invadiu o terreno de uma residência às margens da rodovia e foi arremessado para fora do carro. O veículo acabou caindo sobre a vítima.

O impacto esmagou a cabeça do motorista, causando fraturas na face e exposição de massa encefálica, além de uma fratura exposta na perna. Romário morreu antes de receber atendimento médico.

Populares que passavam pelo local tentaram socorrê-lo. Entre eles, um técnico de enfermagem realizou manobras de reanimação, mas sem sucesso.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) enviou uma ambulância de suporte avançado, mas ao chegar ao local, o médico apenas pôde constatar o óbito de Romário.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para os trabalhos de perícia. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.

O veículo permaneceu no local do acidente sob a responsabilidade da família.