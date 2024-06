Rio Branco concentra quase a totalidade dos atendimentos do programa no Acre. Cruzeiro do Sul também oferece o atendimento domiciliar. É a Secretaria de Estado de Saúde quem habilita e capacita as equipes dos municípios.

Formalmente, são apenas duas equipes que ajudam no manejo da vida dessas 57 pessoas na Capital. Uma equipe pertence ao Município de Rio Branco e a outra equipe pertence ao Governo do Estado do Acre. “Quando a gente tem outros profissionais, a gente pode também habilitar uma equipe de apoio. Nós temos os profissionais, mas ainda não habilitamos essa equipe. Estamos nesses trâmites”.

Uma portaria do Ministério da Saúde de janeiro do ano passado garantiu reajuste na manutenção das equipes do “Melhor em Casa”. Contando com acréscimo de 30% por estar em cidades da Amazônia, o repasse federal mensal saltou de R$ 50 mil para R$ 84,5 mil por equipe.

Os municípios menores, explica a coordenadora do programa, podem fazer consórcios intermunicipais para poder custear a estrutura exigida pelo “Melhor em Casa”. Para o Governo do Acre, a adesão dos municípios com mais de 20 mil habitantes pode significar economia de gasto público. Porque alguns desses pacientes que são atendidos em Rio Branco poderiam não estar aqui, se a cidade de onde eles vêm oferecesse o serviço. “Isso significa que uma família do interior atendida aqui gera custos com aluguel social e outras despesas que poderiam ser evitadas”.