Acre registra uma morte e um caso de Covid-19 nesta segunda-feira

A família do idoso Raimundo Soares do Nascimento, de 64 anos, que está desaparecido desde a tarde do dia 1º de março, uma terça-feira, quando desceu o barranco do Rio Acre, em Xapuri, com o intuito de fazer um reparo no barco de sua propriedade, está pedindo ajuda na tentativa de encontrá-lo.

Mesmo existindo uma grande possibilidade de que ele tenha caído no rio e se afogado, a família ainda tem esperanças de que Raimundo esteja vivo, já que sabia nadar e pode ter cruzado o rio. O Corpo de Bombeiros suspendeu as buscas no sábado (5), segundo a família.

De acordo com o que foi registrado na Delegacia Geral de Polícia de Xapuri, “seu” Raimundo saiu de casa afirmando que iria fazer uma adaptação na rabeta do motor do seu barco e desceu o barranco no porto existente na frente de sua casa. Como a noite chegou e o idoso não retornou, os familiares foram ao local onde ele estaria e encontraram apenas seus pertences.

Diante da evidência de um possível afogamento pediram ajuda ao Corpo de Bombeiros que realizou buscas até o último sábado, quando os trabalhos foram suspensos. Como o corpo não foi encontrado, familiares continuam com as buscas por conta própria e fazem um apelo pelas redes sociais na tentativa de encontrá-lo.

Qualquer informação a respeito pode ser dada através do telefone 9.9964-4120.