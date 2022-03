Combate à praga do cacau busca eliminar hospedeiros e acabar com disseminação da monilíase

Apesar do grande número de casos de Covid-19, a 3ª Onda tem sido realmente menos mortal no Acre. Uma breve observação no portal da Transparência do Registro Civil mostra que ocorreram 317 em fevereiro de 2022 contra 541 no mesmo mês do ano passado, na 2ª Onda.

São 224 mortes a menos -ou uma considerável redução de 41% na comparação entre os dois meses.

No entanto, quando se compara o resultado dos dois primeiros meses de 2022, observa-se um aumento de 12% entre janeiro e fevereiro, levando em conta que a Transparência registrou 482 óbitos em janeiro.

Esses registros contemplam todas as causas de morte e não apenas as causadas pela Covid-19. Para validar o impacto da vacinação, é importante comparar as mortes totais no mês de fevereiro de 2020 e de 2019.

Em 2020 foram 338 registros de óbitos e no ano anterior, começo da pandemia, 304. Ou seja: o número de mortos em 2022 dá sinais de retomada aos níveis pré-pandemia.