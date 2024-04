Após verdade vir à tona, Mani Reggo abre o jogo sobre término com Davi: ‘Honrar…’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Mani Reggo, ex-namorada de Davi, voltou a se pronunciar nas redes sociais. Na tarde desta segunda-feira, 22/04, a cozinheira fez um novo desabafo após o fim do relacionamento com o campeão do BBB 24.

“Não tenho ainda as respostas para todas as perguntas que me faço (e que me fazem). Enquanto não as encontro, caminho em frente, buscando a paz e querendo a paz para mim e para todos“, iniciou ela.

Anúncios

E continuou: “E trabalho, já que é isso que norteia a minha vida desde sempre. Também me permito fazer planos, entender quais os meus passos de agora e os meus próximos passos. Não esquecendo nunca de honrar quem sou e a minha história”.

Mais cedo, o portal LeoDias divulgou que o término do casal aconteceu após Davi armar um barraco com Mani. O baiano teria se revoltado ao descobrir da fama de Mani nas redes sociais.