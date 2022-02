Rio Juruá se aproxima de 14 metros e já atinge duas mil famílias em Cruzeiro do Sul

A prefeitura de Mâncio Lima reformulou o Plano de Cargos Carreira e Remuneração – PCCR – equiparando o salário dos professores do município ao Piso Nacional da categoria, o que garantiu um ganho de mais de 40% para os educadores.

O salário dos professores P2, em fase inicial e com graduação passa de R$ 1.535,44 para R$ 2.163,88 – um aumento de mais de 40% que será pago retroativo a janeiro de 2022.

Com os novos valores a folha de pagamento do município tem um aumento de R$ 400 mil.

Já o profissional em fase inicial passa a ganhar R$ 1.212,00. Quem tem tempo de serviço, o aumento é conforme a letra em que o profissional está situado na tabela.

Além dos professores, também são beneficiados os servidores da área administrativa, de apoio, vigia e motorista educacional. O profissional em fase inicial passa a ganhar R$ 1.212,00. Quem tem tempo de serviço, o aumento é conforme a letra em que o profissional está situado na tabela.

O PCCR foi elaborado pela prefeitura em entendimento com a categoria e foi aprovado pela Câmara Municipal na última quarta-feira, dia 23. O prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima, diz que a valorização dos educadores se reverterá em desenvolvimento para o município. “Valorizamos nossos profissionais da educação e sempre procuramos dar a eles o reconhecimento e o salário merecidos. Pagamos em 2021 um dos maiores abonos salariais do estado do Acre, mais de R$ 7 mil, construímos e reformamos escolas, e continuaremos na busca de melhorias para esta categoria tão importante para o desenvolvimento do nosso município”, disse.

O PCCR da Educação em Mâncio Lima estava desde 2009 sem reformulação, havendo, de lá para cá, ajustes na tabela, sendo o último realizado em 2018.

O educador Vagno Nunes, diretor da Escola Artur Lebre, comemora o ganho da categoria. “Sempre estive à frente das lutas enfrentadas pela educação por melhorias salariais, e este gesto da atual gestão é digno de reconhecimento e gratidão. A conquista é de todos nós: ganha a gestão e ganham os profissionais da educação”, destacou.

O próximo passo, segundo o prefeito Isaac Lima, é a aprovação do PCCR das áreas de Administração e Saúde. “Já está em fase de estudo o impacto financeiro para posterior apreciação da comissão e representantes das categorias. O compromisso de valorizar os profissionais, buscando diálogo e responsabilidade fiscal tem sido uma das marcas de nossa gestão”, concluiu o prefeito.