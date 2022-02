Buraco na BR-317 causa capotamento de carro com passageiros; ninguém saiu ferido

Quedas de energia ocorridas no Fórum Criminal de Rio Branco nesta quinta-feira (24) obrigaram a juíza Luana Campos, da Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco, suspender a audiência de instrução e julgamento de quatro envolvidos no assassinato do pastor evangélico Raimundo Araújo da Costa, de 64 anos, morto no ano passado, na estrada Transacreana.

De acordo com as informações, a audiência começou no horário previsto e pelo menos três testemunhas já tinham sido interrogadas, dentre as quais a viúva da vítima, quando por volta das 13h30min a magistrada optou por suspender a sessão, que deverá ser concluída no dia 3 de março, quando serão ouvidas mais três testemunha de defesa e quatro da acusação.

Os réus serão ouvidos em outra audiência, ainda por ser marcada.

O crime ocorreu na noite do dia 9 de abril do ano passado, quando um grupo armado fez um arrastão no km 68 da rodovia Transacreana, invadindo várias propriedades. Numa delas mataram o pastor, que foi baleado no abdômen.

Durante as investigações a Polícia Civil concluiu que oito pessoas participaram do assassinato, dentre eles um adolescente. Presos e denunciados, Raimundo Nonato do Nascimento Cavalcante, o “Peteca”, Clodoaldo Bruno de Oliveira, o “Bocão”, Wálisson Pereira Cavalcante, o “Alan”, e Gerson Feitosa Ferreira, serão julgados por homicídio duplamente qualificado e associação criminosa.