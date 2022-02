Quarteto que executou pastor evangélico na Transacreana será interrogado hoje

Atendendo pedido do Ministério Público, representado pelo Promotor Carlos Pescador, a juíza Luana Cláudia de Albuquerque Campos, da 1ª Vara do Tribunal do Júri e Rio Branco suspendeu a audiência de instrução e julgamento na qual seria ouvido o serial killer Fábio Feitosa da Costa, o “Anjo da Morte”.

O motivo da suspensão seria a ausência não justificada de três das cinco testemunhas de acusação.

“Preciso ouvir pelo menos uma delas, que estava do outro lado da rua, assistiu à execução e que pode identificar o acusado”, disse Pescador.

A audiência começou no horário marcado, e a Juíza Luana Campos chegou a interrogar três testemunhas, quando o promotor Carlos Pescador, diante da ausência não justificada de três das testemunhas de acusação, disse que o depoimento de uma delas era de vital importância para a condenação do réu.

A magistrada optou por suspender a sessão sem interrogar o “Anjo da Morte”, que estava presente e foi mandado de volta ao presídio.

Autor assumido de pelo menos nove execuções, Fábio Feitosa da Costa “O Anjo da Morte” seria matador em série de uma facção criminosa.

Nesta quarta-feira, ele seria interrogado pelo assassinato de Luiz Carlos Freitas de Lima, morto por ele no dia 30 de janeiro do ano passado, no bairro Boa União.

De acordo com o promotor Carlos Pescador, as provas apontam o envolvimento de Fábio Feitosa no crime e a presença de testemunhas é de extrema necessidade para a condenação do acusado.