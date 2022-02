Juiz aceita denúncia do MP e sete envolvidos se tornam réus na Operação Fake Bois

O desempregado Evanclei Gomes da Rocha, acusado pelo assassinato do gamer José Carlos Coutinho de Souza, passou à condição de réu no processo que responde em razão do crime.

A decisão é da juíza Luana Cláudia de Albuquerque Campos, da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

O crime ocorreu na região da Vila Acre, em novembro do ano passado. Ele irá responder por homicídio duplamente qualificado.

“Os indícios da autoria estão presentes nos depoimentos da mãe e de outras testemunhas também no interrogatório do réu em sede policial”, escreveu a magistrada na decisão.

O crime ocorreu na noite do dia 30 de novembro, quando a vítima retornava para casa após sair trabalho. Ele foi atingido com um golpe de facão no pescoço, e morreu durante atendimento médico no Pronto-Socorro.

Ciúmes teria sido a causa do assassinato, já que José Carlos vinha tendo um caso com uma ex-namorada do assassino. Richarlesson Lima do Santos, também será réu no mesmo processo, já que ajudou o acusado a consumar o crime.