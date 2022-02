Rio Acre baixa 10 centímetros durante a madrugada de hoje

O nível do Rio Acre em Rio Branco se manteve estável nas últimas seis horas, um pouco acima dos 14 metros, segundo a plataforma da Agência Nacional de Águas (ANA), e em torno dos 13,90 metros, de acordo com a leitura visual da Coordenadoria da Defesa Civil Municipal. Na leitura das 18 horas, o rio marcava 14,02 metros na plataforma da ANA e 13,90 na régua.

Na regional do Alto Acre, nas últimas 24 horas, o rio continuou a apresentar redução de nível em Assis Brasil – de 5,20 para 4,39 metros, com 11,38 mm de chuva. Em Brasiléia, o rio baixou de 5,40 metros para 5,10 metros, com 2,6 mm de chuva. Já em Xapuri, o nível se elevou das 13h para às 18h – 7,34 m para 7,51 m, com 11 mm de chuva.

Cerca de quatro bairros já tinham sido atingidos pelas águas até a tarde desta segunda-feira (21). Apesar da estabilidade das últimas horas, as autoridades da Defesa Civil estadual e municipal estão em alerta e várias ações foram desenvolvidas no curso do dia, como a construção de abrigos e até mesmo a remoção de uma família do segundo distrito da capital.

Também nesta segunda-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou aviso de cor laranja, que representa perigo, para chuvas intensas nas regiões do Vale do Acre e Vale do Juruá, além do Sudoeste e Sul Amazonense. Um segundo aviso, de cor amarela, indicando perigo potencial, também foi emitido no decorrer do dia, incluindo parte do Vale do Acre.