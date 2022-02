Duarte pede que Idaf seja reconhecido como serviço essencial

Foi debatido nesta terça-feira, 22, na Câmara Municipal de Rio Branco, durante a Tribuna Popular, pelo presidente do Sindicato dos Mototaxistas (Sindmoto), Pedro da Silva Mourão, o serviço clandestino realizado por motoristas não autorizados na capital.

O representante do sindicato cobrou uma fiscalização mais rígida do Poder Público para coibir as irregularidades. “O transporte clandestino é uma das dificuldades que a categoria enfrenta. Em 2018, foi criada uma Lei que institui o serviço remunerado para quem trabalha com aplicativo. Pedimos aos vereadores que nos ajude, que cobrem do poder público municipal uma fiscalização maior dos serviços de transporte oferecidos em Rio Branco, dos que trabalham de forma ilegal, como está acontecendo até com o serviço de mototáxi”, comentou.

O vereador Fábio Araújo ( PDT), que indicou a Tribuna, disse que apresentará um requerimento ao RBTrans para saber como estão sendo realizadas as fiscalizações. “Queremos que a gestão municipal se manifeste sobre essa questão. Saber como está sendo oferecido o serviço de transporte, seja de mototáxi, táxi lotação ou compartilhado. Tudo tem que ser feito dentro da Lei”, enfatizou.