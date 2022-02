Biden diz que Putin decidiu invadir a Ucrânia e fará isso nos próximos dias

As obras de alteamento da BR-364 foram concluídas em Rondônia, anunciou o DNIT nesta sexta-feira (18). Os serviços em 10,5 quilômetros da rodovia federal, localizados em seis segmentos entre o km 875,987 e km 890,807, começaram no início de maio, no início do período de estiagem O objetivo é evitar alagamentos do Rio Madeira, como o ocorrido em 2014 na histórica cheia, que interditou totalmente trechos da estrada e isolou o Estado do Acre.

Os trabalhos são realizados por meio de uma parceria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a Usina Hidrelétrica (UHE) de Jirau. A UHE é responsável pela realização dos serviços, como a execução de um colchão drenante, a sub-base, a base e o revestimento asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ). À autarquia cabe acompanhamento e recebimento final.

A construção consiste em elevar o greide com disposição de camada drenante em rachão (50 cm), o que confere uma camada estrutural ao pavimento de 90 cm semelhante ao das grandes rodovias do país. Também, houve o alteamento da ponte da Velha Mutum Paraná com extensão de 220m e foi alteada em 2,10m.

A obra faz a integração do estado do Acre com os demais estados da federação e interliga a malha rodoviária federal. A BR-364/RO é o principal corredor logístico para o escoamento da safra de grãos de Rondônia, além da parte Oeste e Norte do Estado de Mato Grosso. Passam na rodovia federal aproximadamente 8 milhões de toneladas de grãos por ano.