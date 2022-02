50% das mortes violentas na capital são de moradores de rua

Regado a oração e diversos pedidos, o governador Gladson Cameli (Progressistas) realizou uma reunião na tarde desta sexta-feira, 18, no Palácio Rio Branco com líderes comunitários e anunciou que deverá buscar a construção de uma sede ao movimento social e a publicação da licitação para inícios das obras da Orla do 15.

Para comemorar a entrega de uma sala no Núcleo Semiliberdade Raquel Moraes aos Líderes Comunitários pela manhã, Cameli resolveu comemorar a data com um bolo e refrigerante que foi servido a mais de 50 representantes dos bairros de Rio Branco.

O pedido para a construção da sede foi feito pelo presidente da Federação das Associações de Moradores do Acre (Famac), Márcio Pereira. No início do encontro, Jorge Wenderson, presidente da União dos moradores de Rio Branco, apresentou ao governo os principais representantes de cada bairro que, no decorrer da reunião, fizeram uma exposição das principais problemáticas.

Entre as principais reivindicações colocadas ao governador Gladson Cameli, estavam melhorias na segurança, saúde, esporte, lazer, recuperação de vias públicas e obras estruturantes. “Estamos aqui para ouvir vocês e atender as reivindicações. O problema é do poder público e cabe a mim resolver porque sou governador de todos”, declarou o chefe do executivo.

Cameli solicitou à equipe governamental que fizesse um relatório para que todos os pedidos sejam resolvidos. De antemão, Gladson prometeu que até março deverá ser dado início a reforma da Tentame, na região do Segundo Distrito e a publicação da licitação para a construção da Orla do 15, com a ponte que ligará o Aeroporto Velho com o Segundo Distrito. “Essa ponte vai atender mais de 200 mil pessoas e, em breve, vamos publicar a licitação para a construção”, comentou.

O secretário de governo, Alysson Bestene, falou da importância em ouvir as reivindicações do movimento comunitário. “Somos um governo que trabalha em prol da população e contem conosco”, ressaltou Bestene.