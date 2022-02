Por conta da Covid-19, presídio de Cruzeiro do Sul segue sem visitas

As visitas dos parentes aos detentos do presídio de Cruzeiro do Sul, suspensas desde o dia 25 de janeiro por conta da Covid-19, seguem suspensas e sem data definida para serem retomadas.

O diretor da unidade prisional, Elves Barros, explica que na próxima segunda-feira, 21, haverá uma reunião entre órgãos da saúde e da segurança para uma definição sobre o assunto.

“Na segunda feira estaremos nos reunindo no gabinete de crise do Juruá para fazermos a avaliação de Covid-19”, disse ele sem informar se há presos com a doença no Complexo Penitenciário Manoel Neri.

Os familiares dos detentos estão se mobilizando para fazer protestos. Em um áudio enviado ao ac24horas, uma mulher diz que vão esperar até esta quinta-feira, 17, por uma decisão.

“As meninas vão fazer protestos na cidade de novo se não liberarem as visitas”, afirma.

Em Rio Branco, os parentes puderam visitar os presos desde o último fim de semana. Segundo a Assessoria de Comunicação do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN), nas demais unidades prisionais do interior do Acre, as visitas estão programadas para recomeçarem nesse próximo fim de semana.

Suspensão

As visitas de familiares a presos de Cruzeiro do Sul foram suspensas no dia 25 de janeiro quando a prefeitura de Cruzeiro do Sul anunciou crescimento nos números da doença e lançou o Plano de Ação de Enfrentamento à Covid-19.

Anteriormente, as visitas estiveram suspensas desde o Natal de 2021, por causa do surto de gripe, e haviam sido retomadas nos dias 22 e 23 de janeiro.

O presídio de Cruzeiro do Sul tem cerca de 700 detentos. Desde o início da pandemia, 19 deles tiveram Covid-19 e 2 morreram por causa da doença, sendo as vítimas um homem e uma mulher.

A vacinação contra a Covid-19 na unidade prisional começou em janeiro do ano passado e o ciclo vacinal foi concluído em setembro.