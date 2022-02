Comandante dos Bombeiros de Cruzeiro do Sul alerta população para golpe

Nas últimas 24 horas, o município de Cruzeiro do Sul registrou quase 48 mm de chuvas. Na estação do Rio Liberdade foram registrados 25,6 mm.

O maior volume de chuvas ocorreu, no entanto, em um período de cerca de três horas, neste domingo (13), o que fez com que o Rio Juruá apresentasse subida do nível de suas águas.

Nesta segunda-feira, 14, o manancial atingiu 11,37 metros, sendo que a cota de alerta é de 11,80 metros.

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, tenente Josadac Ibernon, apesar da chuva e dos ventos fortes registrados no fim de semana não houve chamadas para o atendimento de ocorrências.

O militar orienta que durante fortes chuvas como a do último domingo as pessoas não devem estacionar veículos embaixo de árvores e nem ficar próximo à elas. “As árvores são condutoras dos raios do ar para a terra”, explicou.

O comandante também disse que a quantidade de chuvas esperada para os meses de fevereiro, março e abril é considerada normal para o período.

Os dados de nível usados nesta matéria são da Agência Nacional de Águas (ANA).