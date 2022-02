Rombo de hackers a Caixa pode chegar a R$ 137 milhões, diz PF

A Fenauto divulgou o resultado das vendas de veículos seminovos e usados, durante o mês de janeiro. O relatório mostra uma queda, em comparação ao mês de dezembro de 2021, de 29,9%, sendo comercializados, em janeiro, 842.118 unidades, contra 1.201.600 no último mês de 2021.

A entidade informa que o resultado é inferior ao registrado no mesmo período de outros anos, resultado de uma maior cautela dos consumidores em relação à economia. A Federação já havia ressaltado que o aumento dos compromissos com impostos e outras despesas, comuns no começo de ano, poderiam influenciar e fazer oscilar os índices de confiança do consumidor na economia, e que poderia afetar as vendas neste princípio de 2022.

O registro de vendas mostra que os veículos com mais idade, com 13 anos ou mais, foram os mais procurados pelos consumidores, seguidos pelos com um uso entre 4 e 8 anos.

O Gol, Fiat Uno e o Pálio foram os primeiros colocados no ranking dos automóveis mais procurados. Entre os comerciais leves se destacaram o Fiat Strada, a Saveiro e a S10. Já as motos Honda CG 150, CG 125 e Biz foram as preferidas dos consumidores no período.

O presidente da Fenauto, Enilson Sales, enxerga 2022 como um ano bem desafiador. “Temos ainda uma certa insegurança sobre como se comportará a crise sanitária do Covid-19, com a possibilidade de novos repiques que podem influenciar o comportamento do consumidor. Além disso, temos preocupações com o aumento da inflação, as oscilações do câmbio e, para concluir, um ano eleitoral, que sempre mexe com o humor da economia. Por isso, continuamos com uma certa cautela otimista para 2022.”