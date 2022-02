Cerca de 27 mil alunos receberão tablets e internet no Acre

Alunos da rede estadual serão contemplados com a aquisição de tablets na implementação do novo ensino médio no Acre, que será realizada no ano letivo de 2022. A aquisição irá contemplar cerca de 27 mil estudantes, com recursos que podem chegar aos R$ 35 milhões, em parte de recursos do próprio Estado.

Neste primeiro momento, serão contemplados os alunos do ensino médio. Depois, os professores do ensino médio e, na sequência, estudantes do ensino fundamental. Além dos tablets, também serão ofertados chips para que os alunos possam ter acesso à internet.

São tablets de oito polegadas para que os estudantes possam fazer as suas atividades com tranquilidade. Para o chefe do Departamento de Gestão de Redes, Aberson Carvalho, com a implantação do novo ensino médio e os itinerários formativos que colocam o aluno como centro do seu percurso de formação, em que ele escolhe a área que vai aprofundar seus estudos, a SEE busca inovar tecnologicamente o novo ensino médio.

O objetivo é aprimorar a qualidade de formação dos alunos, que terão atividades de forma online, na sua própria casa, farão estudos complementares e projetos integradores