Ministro da Saúde visita obras construídas com apoio do deputado Alan Rick

O ministro Marcelo Queiroga desembarcou na capital acreana no início da manhã da segunda-feira, 31/01, e hoje cumpre agenda em Sena Madureira. No interior, Queiroga visita as obras de reconstrução do Hospital João Câncio Fernandes que conta com recursos de emenda do deputado federal Alan Rick (DEM).

“Estou em Brasília para o início do ano legislativo, mas o presidente do DEMOCRATAS/AC Jairo Cassiano, e a Chefe do DSEI Alto Purus, Carla Mioto receberam o ministro no aeroporto e me representam nas agendas. Falei com o ministro por telefone e estou muito feliz por ele estar acompanhando de perto nosso trabalho pela Saúde do Acre. Só no Hospital João Câncio Fernandes são mais de R$ 12 milhões em emendas de minha autoria. Ao todo, mais de R$ 16 milhões investidos nessa parceria entre governo federal, governo do estado e nosso mandato”.

Logo que chegou a Sena Madureira, o ministro visitou a aldeia São Paulino, localizada no rio Purus e nesta terça-feira esteve na Reserva Extrativista do Cazumbá-Iracema.

Ainda na capital, Marcelo Queiroga anunciou mais R$ 2 milhões para a reforma e ampliação da Casa de Saúde Indígena (Casai) Rio Branco e também outros investimentos, como viagens de lancha, barco e avião para as comunidades indígenas do estado.

O engenheiro responsável pela obra, Matheus Pontes, disse que o prazo de duração para a reforma é de 11 meses, portanto, deve ser entregue no dia 1° de janeiro de 2023.

“Considero a destinação desse recurso uma vitória nossa. Levei juntamente com a Carla, a preocupação com a saúde indígena em reuniões com o ministro, pontuei essa necessidade e também a de mão de obra de profissionais médicos, entre outras carências que os próprios servidores dos distritos sanitários me relatam. Minha luta para o aproveitamento da mão de obra dos médicos brasileiros formados no exterior também é em prol dessas comunidades”, explicou Alan Rick.

Em Rio Branco, o ministro da saúde também esteve na Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha, um braço do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica – IEPTEC/Dom Moacyr. A escola passou por reforma e ampliação graças ao empenho do deputado federal Alan Rick, foi o que explicou o presidente do IEPTEC Francineudo Costa.

“O recurso de R$ 3 milhões do FNDE estava praticamente perdido. O deputado federal Alan Rick articulou a prorrogação do prazo e com isso garantimos a liberação e aplicação do recurso. Hoje temos mais quatro salas, seis laboratórios e auditório para 150 pessoas. Agora estamos equipando. Agradeço demais o esforço e empenho do deputado que sempre nos apoia nas ações de educação profissional, técnica e tecnológica”, concluiu o Francineudo.

Durante a visita a escola técnica, o ministro Marcelo Queiroga também garantiu a liberação de mais de R$ 1 milhão que serão empregados na oferta de cursos técnicos na área de saúde. Ele também aproveitou para falar sobre o envio de mais 60 mil testes rápidos para a detecção e controle do novo coronavírus no Acre.

“Só notícia boa! Reforço em todas as áreas da saúde! No enfrentamento a pandemia, na saúde indígena, na educação profissional na área de saúde, no andamento das obras dos hospitais. Deixo minha gratidão ao ministro Marcelo Queiroga e ao presidente Bolsonaro por todo o apoio em nossas ações e demandas para melhorar a vida da população acreana”, concluiu Alan Rick.