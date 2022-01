Doenças respiratórias no Acre estão em nível “muito alto”, diz Fiocruz

Em boletim divulgado na quarta-feira (19) a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica apontou que o Acre consumiu menos 1% de energia, em média, ao longo de 2021. No entanto, terminou dezembro utilizando 125,01 megavatts de energia, bem mais que os 118,72 MV consumidos em fevereiro de 2021 -mas muito menos que o consumo de setembro, quando o Acre utilizou 140,97 MV.

O panorama nacional é positivo. O Brasil consumiu em 2021, 64.736 MW médios, volume 4,1% maior em relação ao ano anterior. Para a organização, o resultado é um reflexo da recuperação da economia brasileira, fortemente afetada pela pandemia de Covid-19 em 2020, sobretudo ao longo do primeiro semestre.

No Acre, reafirma a CCEE, o cenário é outro: “Na avaliação regional, em 2021 apenas o Acre, o Amazonas e o Mato Grosso do Sul registraram redução no consumo de energia, com recuo de 1% em ambos. Os demais estados avançaram, com destaque para o Ceará, Pará e Santa Catarina, além de Bahia, Paraná, Rio Grande do Norte e Sergipe”, diz a CCEE.

De acordo com a CCEE, o mercado livre, que abastece indústrias e grandes empresas, avançou 13,6% na comparação anual, consumindo 22.244 MW médios ou 34,5% do total demandado pelo Sistema Interligado Nacional (SIN). Boa parte dessa alta se explica pela entrada de novos participantes nesse segmento nos últimos 12 meses. Se consideradas apenas as cargas que já atuavam no ambiente ao final de 2020, o aumento seria menos intenso, de 2,6%. Já o mercado regulado, responsável por distribuir energia para consumidores menores, como residências e escritórios, manteve certa estabilidade, com recuo de apenas 0,2%. Foram utilizados 42.492 MW médios. Desconsiderando as migrações de unidades consumidoras que foram para o segmento livre no último ano, observaríamos um crescimento de 0,8%.