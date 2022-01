Jovem que teve perna dilacerada em acidente precisa de doação de sangue

O jovem Mateus Sombra de Queiroz, de 29 anos, que teve a perna dilacerada ao ser atingido por um carro na última segunda-feira, 17, em Rio Branco, está precisando de doação de sangue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do pronto-socorro, onde está internado desde o acidente.

Amigos e familiares lançaram uma campanha nas redes sociais para solicitar doação de sangue O+ no Hemoacre e ainda pedem oração pelo jovem e sua família.

Mateus estava parado no acostamento atrás do caminhão que dirigia a trabalho quando foi atingido por um carro na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Vila Nova.

Segundo populares, além dele, um ciclista também foi atingido. Mateus foi imprensado por um carro Ford KA na carroceria do caminhão e sofreu uma dilaceração na perna esquerda.

O motorista acusado de ter provocado o acidente não tem carteira de habilitação e foi liberado da Delegacia de Flagrantes em Rio Branco depois de assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Por enquanto, deverá apenas se apresentar no Juizado Especial Criminal.

Preso em flagrante por policiais da Companhia de Trânsito, Diego Souza foi apresentado na DEFLA, onde foi indiciado apenas por dirigir sem possuir CNH e foi liberado. O delegado Roberth Alencar, coordenador da Delegacia de Flagrantes, disse que o indiciamento do acusado pelo crime de lesão corporal grave depende de uma representação da vítima, e que este deverá responder pelo crime.