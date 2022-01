Blogueira que busca guarda da filha diz que ex a acusa de ser garota de programa: “não provou”

Em menos de 24 horas, a vida de Tomate, goleiro da equipe sub-20 do Andirá, mudou completamente. Ao ser substituído na hora da cobrança de um pênalti em uma partida que era destaque pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, o então segundo goleiro do time acreano se tornou o grande personagem da Copinha, sendo convidado, inclusive, a passar por um período de testes no Atlético Mineiro a partir do mês de março.

O choro no banco de reservas comoveu o país e craques do futebol como Hugo, goleiro do Flamengo, Richarlison, atacante do Everton da Inglaterra e da seleção brasileira e o goleiro Weverton, do Palmeiras, entre outros, foram às redes sociais manifestar apoio ao jovem jogador acreano.

Para se ter uma ideia de como o assunto se tornou um dos mais comentados nas redes sociais, Tomate saiu de pouco mais de mil seguidores antes da partida em uma rede social para 305 mil seguidores até o início da manhã desta quinta-feira, 6.

Responsável por toda polêmica, o técnico Kinho Brito gravou um vídeo ao lado do próprio Tomate e do goleiro Carlos, que entrou no lugar de Tomate na hora do pênalti contra o Atlético Mineiro e contou os motivos da mudança.

De acordo com o treinador, Tomate não era o titular da competição, tanto que não jogou no primeiro jogo contra o Linense, quando o Andirá foi goleado.

“Após o primeiro jogo, a gente resolveu fazer algumas mudanças no time. Como esse jogo contra o Atlético era o último nosso de grande visibilidade, com transmissão ao vivo, resolvemos dar oportunidade para os outros goleiros. Tanto que o voto entre a comissão técnica para decidir quem seria o titular foi meu. A ideia era cada um jogar um tempo, mas como o Tomate tava muito bem no jogo, eu resolvi manter ele mais um pouco na segunda etapa. Foi uma decisão muito rápida, na hora do pênalti, eu virei para comissão técnica e perguntei se colocava o Carlos naquele momento. Todos concordaram e eu tomei a decisão final, sabendo que se ele não pegasse o pênalti eu ia ser criticado, mas assim é a vida de treinador”, disse.

No final do vídeo, Tomate também se pronunciou, agradecendo ao Andirá pela oportunidade e ao técnico Kinho. “Eu só agradeço à Deus pela partida que fiz hoje e agradecer também ao Kinho que abriu as portas e o Andirá que pagou o tratamento de uma contusão no joelho que eu tinha. Não foi uma boa substituição, mas já estava combinado e já estava combinado entre a gente”, disse Tomate.

Assista ao vídeo: