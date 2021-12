Parque de Exposições começa a ser preparado para abrigar alagados

O conselho superior da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac) extinguiu contratos com a empresa Petroacre Transportes Ltda, que era responsável pelo transporte intermunicipal de passageiros saindo de Rio Branco para Senador Guiomard, Porto Acre, Bujari, Ramal do Açaí e Vila do V.

O motivo foi a prestação de serviço de transporte intermunicipal realizado pela empresa nessas linhas citadas, que foi considerada inadequada.

A Ageac analisou no início deste mês o processo de caducidade (estado ou qualidade do que caducou, do que se tornou ineficaz ou sem validade; prescrição de uma ação, decadência de um direito, ou a circunstância em que isso se dá) dos contratos das linhas radiais desses trajetos, saindo da capital para essas localidades.

Dessa forma, a caducidade foi declarada por meio da Resolução nº 83, divulgado no Diário Oficial do Estado do Acre, bem como suas considerações.