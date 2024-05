Gracyanne Barbosa se irrita com pergunta de Leo Dias e afronta colunista

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O fim do casamento de Gracyanne Barbosa e Belo continua sendo um dos temas mais comentados do mundo dos famosos. Com muitas dúvidas no ar, ambos ainda são questionados, principalmente no que diz respeito ao futuro. No entanto, pelo menos para a musa fitness, esse assunto já está gerando certo incômodo.

Indagada por Leo Dias, ela não fez questão alguma de esconder o desconforto e deu uma patada daquelas no jornalista. Por meio de um áudio divulgado ao vivo no “Fofocalizando”, Gracyanne Barbosa iniciou dizendo que estará sempre disponível para esclarecer uma dúvida e outra. “Tudo o que você me perguntar sobre mim, como estou e também sobre a relação, eu vou te responder prontamente e nunca vou mentir para você. Pode ter certeza!”, iniciou a famosa.

Anúncios

Porém, logo na sequência, ela mostrou que não tem papas na língua e causou ao responder o colunista. “Mas tudo o que perguntar com relação ao Belo, você deve perguntar a ele, daí ele responde da maneira que ele quiser. Eu decidi que não vou falar nunca mais de outras pessoas, ou seja, eu só posso falar de mim mesma”, disparou Gracyanne.

SURPRESA

Chocados com a resposta afiada da ex-mulher de Belo, os demais integrantes do programa de fofocas do SBT fizeram caras e bocas. Cariúcha foi além e enalteceu a forma como Gracyanne rebateu seu colega: “Tá certa! Até que não te deu um coió, não! Ela foi bem educada”. Por sua vez, Leo Dias disse acreditar que levou uma patada mesmo: “Foi coió, sim!”.

Léo Dias leva invertida de Gracyanne após ele questionar sobre o seu relacionamento: "Quando você perguntar em relação ao belo, você tem que perguntar pra ele" #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/ePcS5jWCtP

— Brenno (@brenno__moura) May 30, 2024