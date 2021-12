Marcus Alexandre tatua nome da esposa e declara seu amor: “amor desde sempre”

O Portal IDEA, acusado por um candidato do concurso do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) de disponibilizar certificados antes do término das horas aulas, negou, por meio de uma nota de esclarecimento, as acusações.

De acordo com o candidato que se sentiu prejudicado e que registrou um Boletim de Ocorrências na polícia, a atendente da empresa de cursos admitiu a possibilidade do mesmo receber o certificado antes de completar a carga horária, fazendo uma simples prova e realizando o pagamento. Além disso, o candidato apresentou uma conversa de um aplicativo de mensagens onde a representante da empresa admite a possibilidade de data retroativa no curso.

No concurso, para a cargo de agente socioeducativo, a apresentação de certificado de curso acrescenta pontos na disputa por vaga.

O Portal IDEA enviou uma nota de esclarecimento onde nega as acusações.

Nota de esclarecimento

A Empresa Portal IDEA, por meio desta nota, vem esclarecer que:

que não são verdadeiras as informações da possibilidade de acesso ao certificado antes de realização da prova, prática impossível no sistema. Outra informação não verdadeira é a de que a empresa fornece certificados falsos, uma vez que esta possui CNPJ regularizado e inscrição estadual ativa, e está em acordo com a Lei nº 9.394/96; Decreto nº 5.154/04; Deliberação CEE 14/97 (Indicação CEE 14/97).

Em dado momento da reportagem, o candidato afirma que basta realizar somente o pagamento e o certificado é liberado, cabe informar que este procedimento não existe na empresa, uma vez que o aluno deve ser aprovado em uma avaliação final e questionário de múltipla escolha, citado este também na própria reportagem; referente a possibilidade de emissão de certificado com datas retroativas, essa também não condiz com a prática da empresa.

Agradecemos o espaço para os devidos esclarecimentos.

Soraya Murad – diretora pedagógica do Portal IDEA”