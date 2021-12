Sine de Rio Branco oferece 18 vagas de emprego nesta quarta-feira

O Instituto Federal do Acre (Ifac) publicou o edital do processo seletivo de bolsas para atuação no Espaço 4.0, no Campus Sena Madureira. As inscrições para coordenação e monitoria no Espaço 4.0 ocorrerão a partir desta quarta-feira, 8 de dezembro de 2021, e seguem até 2 de janeiro de 2022.

O Espaço 4.0 tem o objetivo de proporcionar capacitação técnica e ampliação de habilidades técnicas para jovens entre 15 e 29 anos. O projeto contará com uma dinâmica multidisciplinar que envolva a “cultura maker” nas atividades de pesquisa, ensino, extensão e inovação, colaborando com o crescimento socioeconômico local, regional e nacional, considerando a sustentabilidade e a integração com as demandas da sociedade.

Para isto, o edital vai selecionar um servidor para ser coordenador e dois estudantes para atuarem como monitores, na condição de bolsistas do Espaço 4.0 no Campus Sena Madureira.

Podem concorrer à bolsa de coordenador geral, servidores efetivos lotados no Campus Sena Madureira. Já para concorrer à bolsa de monitor, o estudante deve estar regularmente matriculado em um dos cursos da mesma unidade. Os candidatos às bolsas devem dispor de 20 horas semanais para atuar nas atividades do Espaço 4.0.

O selecionado para atuar como coordenador geral receberá uma bolsa de R$ 1.500,00. Para as duas vagas de monitoria no Espaço 4.0, serão destinadas bolsas no valor de R$ 400. O projeto terá duração de 24 meses.

Os candidatos devem realizar a inscrição com o preenchimento e envio do formulário Google (clique para acessar https://forms.gle/qpjes2bvc661dvfS7) junto à documentação descrita no edital.

O processo seletivo simplificado será realizado em duas etapas: entrevista e comprovação de experiência, conforme os critérios estabelecidos no edital.

O resultado preliminar das inscrições será publicado no dia 3 de janeiro e as entrevistas estão previstas para os dias 17 e 18 de janeiro.