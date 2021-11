Mototaxista é encontrado morto com corte no pescoço em chácara de Rio Branco

O mototaxista Mário Sérgio Moreira dos Santos, de 57 anos, foi encontrado morto, amarrado e com um corte profundo no pescoço na manhã deste sábado, 27 anos, dentro de uma residência localizada em uma chácara no ramal da Galiléia, na região do bairro Santa Maria, no 2° distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Mário Sérgio foi até a chácara pelo turno da noite de sexta-feira, 26, para pegar uma roçadeira e no local acontecia uma festa e o suposto autor do crime identificado como Felipe, o chamou para entrar na casa até a cozinha e em seguida, rendeu, amarrou os braços e as pernas do mototaxista e em posse de uma faca desferiu um golpe nas costas e tentou decapitar a vítima com um corte profundo no pescoço. Após a ação o criminoso, Felipe fugiu do local na moto de Mário Sérgio e a abandonou no ramal do Pastor, na região da Vila Acre.

Pela manhã o corpo do Mototaxista foi encontrado na residência pelo caseiro, que informou a Polícia que Felipe morava na chácara que pertence ao seu pai, há aproximadamente 15 dias, após ser expulso do ramal do Canil, na Vila Acre.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e o Médico atestou a morte do Mototaxista.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística. Após a perícia, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).