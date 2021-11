Mais de 53 mil moradias não tem banheiro no Acre, diz pesquisa

Em uma votação histórica, realizada na noite desta sexta-feira, 19, o advogado Rodrigo Aiache, da chapa 7, “Muitas vozes, uma só OAB”, acompanhado da esposa, familiares e apoiadores, sagrou-se eleito presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) com 798 votos válidos. Ele comandará a instituição no triênio 2022-2024, desbancando o atual presidente, Erick Venâncio, que teve 690 votos.

Depois de uma campanha marcada por polêmicas e troca de farpas, a votação que iniciou às 8 horas da manhã, encerrou-se depois das 17 horas, no entanto, devido a questões burocráticas, o anúncio da vitória de Aiache ocorreu apenas após a apuração das cinco urnas dentro do auditório da seccional na capital com a presença de apoiadores das duas chapas.

Durante a apuração realizada pela comissão eleitoral ao lado de membros das duas chapas, a disputa foi acirrada, inclusive, com Erick Venâncio abrindo larga vantagem, porém, no decorrer da somas dos votos, o jogo mudou para Aiache. Na apuração da primeira urna 1, dos 303 votos válidos, Rodrigo Aiache obteve 82 votos contra 51 do candidato Erick Venâncio, uma diferença de 31 votos.

Já na urna 2, dos 439 votos computados, 131 foram para Erick Venâncio e 171 para a chapa de Rodrigo Aiache, uma diferença de 40 votos.

Quando a comissão eleitoral abriu a 3° urna, Venâncio mais uma vez foi derrotado, obtendo 144 votos contra 159 de Aiache, a diferença foi de apenas 15 cédulas. Já na penúltima urna, Aiache abriu uma larga vantagem para seu concorrente, obtendo 178, contra 133 de Venâncio, uma diferença de 45.

Na quinta urna, Aiache contou com 145 contra 142 de Venâncio. Já no interior, Erick obteve 89 contra 53 de Aiache.

Aiache declarou ao longo da jornada eleitoral, que sempre esteve confiante em sua candidatura, que segundo ele,“nasceu da vontade de um grande grupo que sonha com mudanças e dias de mais valorização à classe dos advogados, de forma horizontal e coletiva, e ela tem sido construída com a ajuda de muitas e competentes mãos, de modo que hoje temos uma adesão surpreendente, emanada de uma classe que almeja mudanças efetivas no jeito de se pensar a organização da classe”. “Construiremos um plano de gestão para contemplar os anseios de toda a classe. A advocacia, por si só, é uma profissão audaciosa e precisamos pensar em todos os bravos profissionais que a representam todos os dias”, declarou.

Este ano o pleito contou com nove seções eleitorais, distribuídas nas cidades de Epitaciolândia, Xapuri, Rio Branco, Plácido de Castro, Acrelândia, Sena Madureira, Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul. Estivemos aptos a participar do pleito, mais de 2 mil advogados.

Perfil de Rodrigo Aiache

O advogado Rodrigo Aiache Cordeiro, de 41 anos. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Acre, ele é mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e especialista em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e é autor das obras “Princípios Constitucionais Tributários” e “Poder Econômico e Livre Concorrência”. Advogado desde 2005, Rodrigo Aiache já atuou na Comissão de Direitos Humanos da OAB/AC, foi presidente da Escola Superior de Advocacia (ESA), vice-presidente e presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Acre (CAA/AC).