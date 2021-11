Com sete novos casos, Acre não registra mortes por Covid-19

O Partido dos Trabalhadores no Acre (PT/AC), emitiu uma nota de repúdio nesta sexta-feira, 19, contra as declarações proferidas pelo senador Márcio Bittar que se referiu ao ex-senador Jorge Viana (PT) como uma “pessoa babaca, covarde e hipócrita”. A nota é assinada por Cesário Braga, presidente da sigla.

As palavras de baixo calão proferidas por Bittar começaram após o ex-senador afirmar que “orçamento secreto”, que ficou conhecido como emendas parlamentares pagas na modalidade “emendas de relator”, do qual Bittar é o mandatário, “é um caso de polícia”.

Na nota, o PT se refere a Márcio Bittar “como um político medíocre que se valeu da confusão política de 2018 para angariar o mandato que ocupa”.

“Até aqui, como senador, esse senhor só envergonhou o Acre. Suas posições contra professores, pobres e o meio ambiente mostram, por si, quem ele é. Sua mediocridade é tão evidente que até mesmo seus “aliados” renegam suas obras, como foi o caso da relatoria do orçamento federal, das tais emendas extra-orçamentárias e do tal orçamento paralelo, sobre o qual o próprio vice-presidente da República Hamilton Mourão, confirmou tratar-se de compra de apoio político do governo Bolsonaro no Congresso Nacional”, diz a nota.

Em outro trecho, o PT afirma que o sobrenome Bittar é conhecido na história acreana. “Seja pelas armações passadas, como no famoso caso da Conta Flávio Nogueira, seja pelos episódios recentes envolvendo o DEPASA, em que parentes (irmãos) e apadrinhados políticos seus foram presos e estão sendo acusados de corrupção. O estridente caso da alocação de R$ 126 milhões de recursos públicos para a “Santa Casa”, uma organização privada, escandalizou a todos e pôs o MPF em alerta”, afirmou.

Por fim, Cesário afirma que Márcio Bittar é um legítimo político-urubu: “tem sempre podridão por perto. Quem operou o escandaloso esquema do “Orçamento Secreto” para irrigar a horta do Centrão com bilhões de reais de dinheiro público não tem moral para atacar Jorge Viana e Lula. O povo acreano, no tempo certo, saberá devolvê-lo à mediocridade de sua existência”, encerrou.