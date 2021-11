Bocalom diz que não é mágico ao comentar pedidos de servidores por reajuste salariais

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, em entrevista na tarde desta quinta-feira, 11, afirmou que não é ‘salvador da pátria e nem mágico’ ao comentar os protestos dos servidores municipais que estão em busca de reajustes salariais. As declarações foram dadas à Gazeta Entrevista.

Na entrevista, o gestor afirmou que as conversas com a categoria dos médicos continuam, mas salientou que se os profissionais decidirem por exoneração coletiva, a gestão abrirá um novo processo seletivo para a área.

“Se a corda estourar [exoneração coletiva], a gente vai procurar outras alternativas. Se for preciso, iremos abrir um novo concurso, o que não vai dar é deixar à população sem médicos”, destacou o prefeito.

De acordo com Bocalom, o principal entrave é a proibição por Lei Federal de aumento ou incorporações de gastos com relação a despesas com pessoal. O prefeito afirmou que em 2022 discutirá com todos os servidores municipais uma reposição salarial para todos os servidores do quadro do município.

“Nessa questão de reposição salarial, veja só, eu tenho um problema sério que é a LRF que só pode gastar até 54% da receita com pagamento de pessoal. Então, temos que fechar o ano, saber quanto gastamos e o que sobrou pra gente discutir no ano que vem não só com médicos, mas sim com todos os servidores públicos. Não irei privilegiar ninguém, nós iremos discutir a correção salarial com todos eles que estão há quatro anos nessa situação, mas eu só posso chegar no limite da LRF. A PGM está fazendo um estudo na questão do médico, mas há quanto tempo eles estão nessa situação? Nós estamos propondo a fazer, então não significa que o Bocalom chegou e ‘ele é o salvador’ eu não sou salvador da pátria, nunca quis ser e nem sou mágico. Então, a gente vai devagarinho ajustando as coisas conforme a Lei”, afirmou.