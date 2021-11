Governo do Acre cria regras para encerramento do exercício financeiro de 2021

Como já havia anunciado em seu retorno ao estado após a participação da COP-26 no Reino Unido, o governador Gladson Cameli decretou no Diário Oficial desta quarta-feira, 10, a revogação do decreto que exonerou João Paulo Setti do cargo de Procurador Geral do Estado.

Setti foi exonerado pelo vice-governador, Major Rocha, sob a alegação de uma suposta participação de Setti em uma denúncia protocolada pelo ex-procurador do Ministério Público, Edmar Monteiro, na Polícia Federal, que denunciou um esquema em relação ao pagamento de precatórios.

Ainda durante a agenda na Europa, Gladson antecipou sua volta ao ac24horas para retomar o comando do governo. “Isso é para começar uma onda de barulho, ele está querendo chamar atenção. Qualquer decisão que o vice queira tomar, ele tem que combinar com o titular da pasta. Não posso ficar de braços cruzados”, disse.