Acre é quem banca o tratamento da Covid-19, diz secretário de Gladson

O governo do Acre vai pagar em dia o salário de dezembro e o 13º do funcionalismo. Quem garante é o secretário da Fazenda, Rômulo Grandidier, que na quarta-feira, 27, esteve no Bar do Vaz. Segundo ele, “os acreanos têm sorte de ter Gladson Cameli como governador; ele é sensível aos problemas do Estado, gasta o dinheiro público com responsabilidade e no momento de dor “sofre com as famílias”, se referindo às vítimas da Covid-19.

O secretário fez uma revelação surpreendente durante a gravação da entrevista com o jornalista Roberto Vaz: desde janeiro deste ano quem tem bancado os custos para o tratamento da Covid-19 no Acre tem sido o governador Gladson Cameli. Segundo Rômulo, o Acre só tem recebido do governo federal a vacina, “o resto dos gastos têm sido patrocinados pelo governo do Acre”.

Apesar de confirmar uma receita mensal em torno de R$ 500 milhões, o secretário diz que o Acre não está nadando em dinheiro. “Temos o suficiente para mantermos nossos compromissos em dia”. Grandidier acrescenta que “a retirada o dinheiro gerado pelo ICMS dos combustíveis trará consequências gravíssimas para a população”. Vale a pena conferir a entrevista.

Assista na integra: