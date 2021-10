Em festa pelo Dia do Servidor, Petecão homenageia trabalhadores

Em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado nesta quinta-feira, 28, a prefeitura de Rio Branco realizou uma grande festa para os trabalhadores da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb).

O evento, que foi realizado na Usina de asfalto do órgão, localizado no Distrito Industrial, contou com o apoio e a presença do senador Sérgio Petecão, do prefeito Tião Bocalom, entre outras autoridades.

A animação ficou por conta da Banda Furiosa, da Polícia Militar do Acre. As autoridades presentes homenagearam os servidores e, na ocasião, foram sorteados eletrodomésticos, bicicleta e vários outros brindes.

Em seu discurso, Petecão agradeceu o empenho dos trabalhadores. “Quero parabenizar a todos, desde o mais humilde ao mais graduado, porque são eles que estão nas comunidades levando melhorias para a população. Hoje é um dia para reconhecer e homenagear esses homens e mulheres, que se dedicam a cuidar da nossa cidade”, declarou.

Bocalom destacou a rotina árdua das equipes. “Eu só tenho a agradecer imensamente a esses guerreiros, que não têm horário, muitas vezes levantam 4h da manhã para estarem aqui às 6h. Muitas vezes precisam emendar até 9, 10, 11 horas da noite porque a obra demora. Obrigado a todos vocês da Emurb, que dão o sangue para melhor servir a nossa população”, agradeceu o prefeito de Rio Branco.