Gerlen fala do Senado, do vice e na vitória de Gladson

“Sou partidário, minha candidata ao Senado é a senadora Mailza Gomes, presidente do meu partido, mas quando ela decidir fazer composição para garantir a reeleição do governador Gladson Cameli estarei com ela também; o nosso lado terá apenas um candidato ao Senado”, Para ele, Vanda, Alan, Jéssica, Márcia e Mailza terão que se entender. É o que pensa o deputado estadual Gerlen Diniz, ex-líder do governo e candidato à reeleição com a possibilidade de disputar uma vaga de deputado federal se o PROGRESSISTAS construir uma boa chapa.

Na avaliação de Diniz, com a nova legislação eleitoral, a maioria dos deputados estaduais deverão concorrer à reeleição pelo PROGRESSISTA. “Faremos seis a oito deputados em função da legenda que é forte”, assegurou. Para ele, é um grande erro alguns partidos não aceitarem a filiação de parlamentares para competir na chapa. Citou como exemplo o caso do prefeito Tião Bocalom que concorreu para deputado federal sozinho não se elegendo com 22 mil votos, enquanto o PDT elegeu Jesus Sérgio com sete mil votos e o PRB, Manoel Marcos com nove mil.

Gerlen também avalia que, se as eleições fossem hoje, o governador Gladson Cameli se elegeria no 1º turno. Quando ao vice, explicou que se Gladson estiver bem avaliado no ano que vem, escolherá o vice de sua preferência. Porém, se a situação não estiver tão boa terá que compor com outras forças políticas.

. As legendas que apostarem que o governador Gladson Cameli indicará nomes para formar as chapas de deputados estaduais e federais vão sumir do radar nas próximas eleições.

. O governador tem outro estilo, essa parte ele detesta.

. Já dizia o seringueiro José Bento:

. “Quem quiser ser grande, nasça viçoso”.

. Gladson Cameli ganha pontos quando foge dos extremismos ambientalistas ou do agronegócio.

. Como disse Paulo em carta aos Filipenses:

. “Seja o vosso comedimento conhecido de todos os homens”.

. Comedimento significa moderação, equilíbrio, meio tempo!

. Para melhorar o governador Gladson só precisa fazer mais uma coisa:

. Dá uma puxada de rédea no seu governo, a corda tá muito frouxa…tem uns aí, sei não ó!

. Se chegar a perder a eleição, o presidente Jair Bolsonaro não poderá culpar a China, o PT, os EUA, muito menos os brasileiros que votarem contra ele.

. Pense num sujeito intransigente da cabeça dura quando se fala em pandemia do coronavírus.

. O pastor Silas é pastor, o político (derivado da palavra política) é ele, o presidente!

. Também não é a besta-fera do capitalismo selvagem, o professor, doutor e ministro senhor Paulo Guedes.

. Os pés de manga estão carregados, os galhos arrastando no chão…vem chuva!

. Bom dia!