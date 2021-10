Governo publica nomeação de membros do Conselho de Alimentação Escolar

Como o ac24horas antecipou, há alguns dias, o governo do estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), autorizou o início da obra de pavimentação da Estrada da Variante, também conhecida como Estrada do Café, no município de Xapuri.

Serão investidos R$ 25 milhões, em recursos oriundos de emenda parlamentar destinada pelo senador Márcio Bittar, no asfaltamento de 17,5 quilômetros da via. A informação foi confirmada na tarde desta quinta-feira (14) em nota divulgada pela estatal Agência de Notícias do Acre.

Há mais de 30 anos, os moradores da área rural de Xapuri cortada pela estrada aguardam a recuperação da rodovia estadual que garante acesso e escoamento para produtores de um polo agroflorestal e pecuaristas, além de ser mais uma alternativa de ligação da cidade com a BR-317.

No começo deste ano, o governador Gladson Cameli anunciou um pacote de R$ 140 milhões de reais em investimentos destinados à regional do Alto Acre, dos quais R$ 25 milhões são referentes à obra da Variante. A via proporcionará melhores condições para todos os moradores de Xapuri.

“Essa obra é um sonho da população de Xapuri e um compromisso do governador Gladson Cameli e do senador Márcio Bittar em garantir o acesso dos produtores rurais dessa região, como também de fortalecer a economia acreana”, enfatiza o presidente do Deracre, Petrônio Antunes.

Inicialmente, os agentes técnicos do Deracre devem atuar com serviços de melhorias e conservação da rodovia. “Será feita a instalação do canteiro de obras, será feita ações de limpeza da via, serviço de terraplanagem e, principalmente, de drenagem”, afirmou o diretor de Operações da autarquia, Ronan Fonseca.

Estrada da Borracha

O governo do estado também investiu, recentemente, R$ 140 mil reais no recapeamento da Estrada da Borracha (AC-485), hoje o único acesso a Xapuri. Foram realizados serviços de recuperação dos pontos danificados, retirada e limpeza dos pavimentos quebrados, aplicação e compactação de nova massa asfáltica.

“Esse recapeamento facilita o acesso da população de Xapuri e faz ligação com os demais municípios do Acre; o governador solicitou junto a equipe do Deracre essa ação de tapa-buracos e logo atendemos a demanda”, ressaltou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Com 12 quilômetros de extensão, a rodovia AC-485 interliga Xapuri à BR-317. O trecho é conhecido como Estrada da Borracha, em razão da Fábrica de Preservativos Natex, implantada na área em 2008, além de suas duas margens da estrada serem rodeadas de seringueiras, plantadas entre 1999 e 2000.