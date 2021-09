PL quer instalar bebedouros em locais públicos de Rio Branco

O pré-candidato ao governo do Estado, deputado estadual Jenilson Leite (PSB), está no Vale do Juruá cumprindo agenda nos municípios. Por lá, faz visita aos órgãos estaduais e participa de atividades do parlamento acreano com empresários. Nesta quinta-feira, 30, haverá uma homenagem à Igreja Católica na cidade de Cruzeiro do Sul.

Após conceder entrevista ao Sistema Juruá de Comunicação (Rádio e TV Juruá), foi à cidade de Mâncio Lima, onde fez algumas visitas a moradores do município e também ao serviço de segurança do município, onde reuniu com o delegado José Obetânio.

Segundo Obetânio, que vem fazendo um trabalho importante no enfrentamento da criminalidade, precisa de melhores condições de trabalho. Jenilson destacou que as polícias precisam de mais condição de trabalho e melhor reconhecimento devido suas jornadas noturnas. “Nossas polícias estão se dedicando para proteger o cidadão de bem, mas precisam de mais apoio e reconhecimento, em um possível governo nosso iremos investir em tecnologia e implementar o adicional noturno as polícias cível e militar”.

Jenilson, que é médico infectologista, também visitou a Unidade Mista de Saúde de Rodrigues Alves, onde a comunidade vem reclamando da falta de médico no município para atender a população. Aos parlamentares o diretor da unidade relatou que a dificuldade vem sendo superada e que no mês de outubro são poucos os furos na escala.

“Estamos aproveitando nossa vinda a Cruzeiro do Sul para visitar as cidades vizinhas. Conhecer a realidade dos órgãos estaduais, ouvir os funcionários e os moradores desses municípios. É importante conhecermos a realidade dos nossos servidores e as condições de trabalho deles. Para saber quais medidas vamos propor para melhorar. Em Mâncio, tivemos uma ótima conversa com o delegado José Obetanio, que pediu nosso apoio para combater melhor a criminalidade. Já em Rodrigues Alves, podemos ver as condições de funcionamento do hospital. Vamos ver se a demanda dos médicos será solucionada, para depois agirmos como temos feito. Nosso mandato é construído ouvindo as pessoas”, afirma Leite.