CPI da Covid aprova convocação de ex-mulher de Bolsonaro

A Apple anunciou em um evento on-line nesta terça-feira (14) sua nova linha de celulares, com quatro modelos: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. A companhia também mostrou novos iPads e um novo Apple Watch e o Apple Fitness+, serviço de aulas online por assinatura (veja os detalhes de cada um mais abaixo).

O iPhone 13 ainda não tem data para chegar ao Brasil, mas os preços já foram divulgados:

Os lançamentos sucedem a linha do iPhone 12, apresentada no ano passado. Com isso, como tradicionalmente acontece, os preços do antecessor baixaram.

Assim como os telefones de 2020, os aparelhos não virão com o carregador de parede e o fone de ouvido na caixa – o cabo USB é o único acessório incluso. No Brasil, o carregador custa R$ 199 na loja oficial, enquanto os fones de ouvido com fio saem por R$ 219.

O processador dos novos iPhones agora é um A15 Bionic, que a Apple disse ser 50% mais rápido do que a competição – no entanto, a marca não detalhou com quem está comparando. Também há mudanças no conjunto de câmeras e a marca prometeu mais tempo de duração da bateria.

Conheça os detalhes de cada um:

iPhone 13 e iPhone 13 mini

Os novos iPhones estão muito parecidos com seus antecessores no visual – a mudança mais perceptível é que o conjunto de câmeras está na diagonal, em vez de uma abaixo da outra, como era no iPhone 12. Outra pequena alteração está no entalhe, espaço que abriga a câmera frontal, que ficou ligeiramente menor.

As novidades se concentraram no que está “debaixo do capô”. A tela do iPhone 13 continua com 6,1 polegadas mas está 28% mais brilhante, por exemplo.

O iPhone 13 mini conta com as mesmas características do seu “irmão” maior – o que muda é o tamanho da tela, que tem 5,1 polegadas.

Câmeras

A fabricante prometeu fotos melhores, principalmente aquelas capturadas em ambientes escuros. Isso porque o sensor principal do iPhone 13 e 13 mini é capaz de captar 47% mais luz, segundo a Apple.

O sensor secundário, que tira fotos com ângulo mais aberto, está mais veloz – isso deve evitar fotos tremidas e a possibilidade de fotografar objetos que se movem rapidamente, por exemplo.

Outra adição foi o “modo cinemático”, uma opção especial para gravar vídeos que vai permitir transições de foco automáticas e “inteligentes” quando uma pessoa entrar em cena ou se afastar da câmera, por exemplo.

Bateria

Mesmo com um processador mais poderoso, tela mais brilhante e compatibilidade com a conexão 5G (que está presente desde o iPhone 12), a fabricante disse que os aparelhos terão mais autonomia de bateria.

A promessa é que o celular fique ligado por uma hora e meia a mais no iPhone 13 mini do que no seu antecessor. O ganho no iPhone 13 seria de duas horas e meia em relação ao iPhone 12.

Armazenamento

Vai ser possível guardar mais fotos, vídeos e aplicativos no iPhone 13 “mais barato”, que parte de R$ 6.599. A versão padrão do celular agora conta com 128 GB de armazenamento – antes, começava em 64 GB. As pessoas ainda poderão escolher entre modelos com 256 GB e 512 GB.