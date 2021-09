Jenilson participa de ação de saúde em comunidade de Brasiléia

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB), médico infectologista, participou no sábado (11), de uma ação de saúde na comunidade Pão de Açúcar, na zona rural do município de Brasiléia, na região do Alto Acre. O atendimento foi organizado pelo gabinete da vereadora Neiva Badotti (PSB), com parceria das Prefeituras de Brasiléia e de Epitaciolândia. O infectologista participou do atendimento a convite da vereadora.

Os moradores da comunidade Pão de Açúcar receberam pela primeira vez atendimento médico e jurídico na localidade. Foi disponibilizado consultas médicas, exames especializados de ultrassonografia e eletrocardiograma, os pacientes consultados também receberam medicamentos. No total foram realizados 200 procedimentos de saúde.

Além desse atendimento na comunidade Pão de Açúcar, Jenilson Leite colaborou em diversas ações de saúde no interior do Estado do Acre em 2021. Dos quais destacamos os municípios de Tarauacá, Plácido de Castro, Acrelândia e Epitaciolândia e também atendeu nas cidades de Jordão, Bujari e Rio Branco.

“Nosso atendimento na comunidade Pão de Açúcar veio a convite da vereadora Neiva Badotti, com a parceria das Prefeituras de Brasiléia e de Epitaciolândia . Sabemos das dificuldades que a população rural tem para conseguir uma consulta e um exame, principalmente neste período de pandemia, e estivemos lá para auxiliar naquilo que foi possível. O dia também foi de conversa com a comunidade ouvimos suas demandas e colocamos nosso mandato à disposição, como temos feito por onde andamos”, disse o deputado e médico.

A vereadora Neiva Badotti destacou que é a primeira vez que a comunidade tem um atendimento de saúde e agradeceu os parceiros da ação. “Temos a oportunidade de trazer para a comunidade Pão de Açúcar esse atendimento de saúde, com exames de ultrassom e eletrocardiograma, através dessa parceria com o Dr. Jenilson, que junto com a sua equipe percorre o Acre todo auxiliando as pessoas. Às vezes, a pessoa para conseguir um exame desse, demora até três anos, na Fundação Hospitalar. E nessa oportunidade, trouxemos para a porta da casa desses moradores. Também quero externar minha gratidão à prefeita Fernanda Hassem e ao prefeito Sérgio Lopes pela contribuição”, destacou a parlamentar.

Dona Francilúcia Soares, 32 anos, ficou bastante emocionada porque fez uma ultrassonografia e descobriu a gravidez de cinco semanas. “Eu vim fazer uma consulta e graças ao exame de ultrassonografia feito pelo Dr. Jenilson, descobri que estou grávida. Isso me deixou satisfeita e espero que possamos ter novos atendimentos”.

“Eu quero agradecer a vereadora Neiva, aos médicos que vieram atender em nossa comunidade. Estamos felizes, pois, moramos há vários anos nesse lugar, e não tínhamos recebido um atendimento tão especial na porta da minha casa. Agradeço maravilhosamente a cada um da equipe, porque tivemos a chance de receber a resposta nos exames. Minhas palavras são de gratidão”, enfatiza Dona Idália, moradora do ramal Tira-teima.

O Agente Comunitário de Saúde Hildebrande, que atua na comunidade desde 1999, afirma que o trabalho realizado na comunidade Pão de Açúcar é de suma importância pela carência de atendimento médico na redondeza. “Somos de uma comunidade carente de atendimento médico. Pois os postos de saúde são muito distantes e esse trabalho representa um abraço na comunidade. Um atendimento como esse previne muitas coisas, uma vez que a pessoa recebe o diagnóstico mais cedo, tem mais chance de tratar a enfermidade”, destaca o ACS.

O ato também foi prestigiado pelo vereador Nego, do município de Epitaciolândia, e várias lideranças daquela localidade.