Saques na poupança superam depósitos em R$ 5,467 bilhões em agosto, diz Banco Central

Duas goleadas com análises distintas das equipes acreanas pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Brasileiro da Série D.

O Atlético foi goleado neste domingo, 5, em Roraima pelo time do São Raimundo por humilhantes 7 a 1. Se o resultado tão elástico não era esperado, a derrota não era novidade. O Galo fez a pior campanha do grupo e viajou até a Boa Vista sem seis titulares e o técnico Zé Marco, que decidiu priorizar a final do primeiro turno do Estadual, que acontece na próxima quinta. O time acreano foi dirigido pelo treinador de goleiros Dorielson Mendes. O São Raimundo, classificado em segundo no grupo, venceu com 4 gols de Tomaz e completou a goleada com gols de Stanley, He-Man e Fernandinho. Thómas, fez de pênalti, o gol de honra do Galo.

Preocupação mesmo para o futebol do Acre para a sequência da competição vem do Galvez. O time jogou na tarde deste domingo, 5, contra o Castanhal do Pará. Apesar de líder do grupo, o time paraense veio ao Acre apenas com o goleiro entre os titulares. Mesmo assim, o Castanhal “passeou”, contra o Imperador na Arena da Floresta. Um jogo que mais parecia treino para o time do Pará. Com gols de Canga (2), Lucão, Alison e Rony, o Castanhal goleou o Galvez por 5 a 1. O único gol da equipe acreana foi marcado por Neto.

O Galvez, como se classificou em último no Grupo 1, pega o primeiro colocado do Grupo 2 que é o Guarany de Sobral, que em quatorze jogos da primeira fase só perdeu uma partida. O primeiro confronto acontece no próximo domingo na capital acreana. A CBF ainda não divulgou o estádio e a hora da partida.