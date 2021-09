Pelé afirma ter feito cirurgia no cólon para remover tumor

O ex-jogador de futebol Pelé, de 80 anos, anunciou nesta segunda-feira (6) que passou por uma cirurgia para remover um tumor no cólon direito, que faz parte do aparelho digestivo (veja mais no vídeo acima).

Ele foi internado na terça-feira (31) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para fazer exames anuais de rotina que haviam sido adiados em 2020, em razão da pandemia de Covid. Durante o procedimento, a equipe médica constatou um problema de saúde, razão pela qual Pelé permaneceu internado.

“O paciente Edson Arantes do Nascimento foi submetido, no último sábado (4), a uma cirurgia de retirada de lesão suspeita no cólon direito, no Hospital Israelita Albert Einstein. O tumor foi identificado durante a realização de exames cardiovasculares e laboratoriais de rotina, e o material foi encaminhado para análise patológica”, diz o boletim médico divulgado nesta segunda.

“O paciente, que passa bem, está em recuperação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e a previsão é que seja transferido para o quarto nesta terça-feira (7).”

Nas redes sociais do próprio ex-jogador, um post informou: “No último sábado fui submetido a uma cirurgia de retirada de lesão suspeita no cólon direito. O tumor foi identificado na realização dos exames que mencionei na última semana” (leia a íntegra da nota ao final desta reportagem).

O empresário de Pelé, Joe Fraga, que é responsável pela administração da marca Pelé, informou nesta segunda que “não há motivo para preocupação” e que o o ex-jogador não está gravemente doente. “[É uma] bateria completa de testes, varreduras, colonoscopia, exame de sangue etc. Ele não faz tudo em um dia”, afirmou Fraga.

No dia em que deu entrada no hospital, um post foi publicado nas redes sociais do Rei do Futebol para tranquilizar os fãs: “Pessoal, eu não desmaiei e estou muito bem de saúde. Fui fazer meus exames de rotina, que não havia conseguido fazer antes por causa da pandemia. Avisem que eu não jogo no próximo domingo!”.

Leia, abaixo, a íntegra da nota divulgada por Pelé:

“Meus amigos, muito obrigado pelas mensagens de carinho. Eu agradeço a Deus por estar me sentindo muito bem e por permitir que o Dr. Fábio e o Dr. Miguel cuidem da minha saúde. No último sábado fui submetido a uma cirurgia de retirada de lesão suspeita no cólon direito. O tumor foi identificado na realização dos exames que mencionei na última semana.

Felizmente, estou acostumado a comemorar grandes vitórias ao lado de vocês. Vou encarar mais essa partida com um sorriso no rosto, muito otimismo e alegria por viver cercado de amor dos meus familiares e amigos”.