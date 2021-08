Saúde de Cruzeiro do Sul confirma surto de virose em crianças e idosos

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) inaugurou nesse domingo, 29, a primeira praça pública na Vila Restauração, situada num dos lugares mais remotos do país, no interior do município Marechal Thaumaturgo. A obra avaliada em meio milhão de reais está situada na fronteira com o Peru, dentro da reserva extrativista do Alto Juruá.

A inauguração reuniu vários moradores no evento que fez parte da programação do novenário em honra a São Raimundo Nonato, padroeiro da Vila, uma festividade religiosa tradicional, de maior popularidade na região. A praça é a primeira grande obra construída na Vila Restauração com recursos federais, provenientes de emenda parlamentar e exigiu uma complexa logística, devido a dificuldade de acesso.

Durante o verão amazônico, para chegar ao local, considerado um dos mais remotos do país, são necessárias viagens de até 10 horas, em pequenas embarcações, a partir de Marechal Thaumaturgo. “Através da parceria com a deputada Jéssica, construímos essa praça aqui no meio da floresta, em benefício da comunidade. Sem dúvida, esse investimento irá trazer melhorias para a população na área cultural, social e econômica e também será base para outros investimentos que faremos”, ressaltou o prefeito Isaac Piyãko, ao se referir a futura instalação de serviço wi-fi de internet gratuita, outro investimento já assegurado por Jéssica Sales, através de emenda parlamentar, que será implantado em breve na praça pública.

Jéssica Sales diz comprovar que a política feita com responsabilidade, perto das pessoas e sem cores partidárias, é a que verdadeiramente transforma. “Concretizar junto com a população esse sonho enche meu coração de felicidade e gratidão, especialmente ao prefeito e toda sua equipe, que não mediram esforços para bem executar essa obra. Sou uma grande parceira de Marechal Thaumaturgo. São cerca de R$ 15 milhões destinados ao município em todas as áreas. Vou continuar trabalhando muito por Thaumaturgo e todo o nosso estado, fazendo a política que eu acredito, a de resultados. É isso que o povo espera de um bom parlamentar. Contem com meu apoio sempre”, finalizou Sales.