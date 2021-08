Acre não registra mortes por Covid-19 pelo 2º dia seguido

O secretário Municipal de Zeladoria da Cidade, Joabe Lira, está desde a última terça-feira, 22, em João Pessoa, capital da Paraíba. A revelação foi feita nesta sexta-feira, 27, pelo Diário Oficial do Estado (DOE).

O objetivo, de acordo com a portaria assinada pelo prefeito Tião Bocalom (Progressistas), é que Joabe conheça e troque experiências na execução de coleta e destinação do lixo na capital paraibana, que inclusive, foi grafada de forma errada, como se fizesse parte do estado de Pernambuco.

Além do custo das passagens, Joabe receberá quatro diárias e meia para participar da agenda com retorno marcado para este sábado (28). Na mesma portaria, Bocalom determinou que o seu chefe de gabinete, Valtim José da Silva, assumisse a SMZC.

A viagem de Joabe Lira ocorreu em meio ao pedido de informações do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), após uma denúncia anônima, relatar um suposto gasto de mais de R$ 300 mil reais pela Secretaria em combustíveis sem qualquer fiscalização.

Joabe Lira, titular da pasta, confirmou o pedido de explicações do Ministério Público do Acre. Segundo ele, já foram enviadas ao MP todas as respostas aos questionamentos e salientou que em comparação com a gestão anterior, houve uma diminuição no consumo, em torno de 20%.