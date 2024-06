Isabeli Fontana narra ‘encontro’ com ETs: ‘Me curaram’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A modelo Isabeli Fontana falou sobre experiências com extraterrestres no podcast “Paranormal Experience”, exibido na quarta-feira, 12. Ela conta que os ETs a ajudaram com um problema na bexiga e ainda se comunicaram com ela telepaticamente através de uma nave espacial.

Sobre a experiência de cura com o problema na bexiga, a modelo conta que sentiu uma agulha entrando em seu corpo enquanto meditava. Depois disso, não teve mais dores. “Eles me curaram”, disse. A experiência com a agulha, segundo ela, é energizante.

A primeira vez que Isabeli teve contato com óvnis foi em 2002, quando esperava seu primeiro filho. Ela estava em seu apartamento em Nova York quando teve a intuição de ir na janela. Foi quando teria avistado uma nave espacial.

Ela conta que se comunicou com os seres por telepatia. Perguntou se sabiam qual o sexo do bebê que estava esperando. “Eles, na hora, fizeram o símbolo masculino, a flecha para cima. Eu mesma fiquei: ‘Uau, nossa, me comuniquei com uma nave espacial’”, conta.

Durante a entrevista, Isabeli conta outras experiências. Assista: