EDITAL PARA RETIRADA TERMO DE REFERÊNCIA 001/2024

1. OBJETO

Contratação de empresas especializadas para locação, montagem, desmontagem de infraestruturas, equipamentos e de serviços, para realização do 1º Festival da Macaxeira, a ser realizado pela ACISA – Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre, na Praça da Revolução, em frente à Prefeitura Municipal de Rio Branco, no período de 26/06/2024 a 30/06/2024.

O presente termo original com os anexos, deverá ser retirado mediante assinatura de protocolo de forma presencial na ACISA – Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre, situado na Avenida Ceará n. 2351, bairro: Dom Giocondo, Rio Branco/AC, CEP 69.900-303.

O prazo para retirada do Termo de Referência será do dia 17/06/2024 até o dia 18/06/2024, nos horários de 07:30h a 17:30h.

As propostas deverão ser entregues impreterivelmente até o dia 19/06/2024 nos horários de 07:30h a 17:30 na ACISA em envelope lacrado e assinado.

2. JUSTIFICATIVA

O 1º Festival da Macaxeira visa promover cultura, gastronomia local, incentivar o turismo, valorizar os produtores regionais e fortalecer a economia local. O evento contará com exposições, apresentações culturais, shows musicais, praça de alimentação e outras atividades relacionadas ao tema.

Rio Branco, 14 de junho de 2024.

Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre – ACISA