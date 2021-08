Sede do Samu é invadida por criminoso armado com faca e socorristas acusam Sesacre de negligência

Motoristas, enfermeiros e técnico de Enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) viveram momentos de terror na madrugada deste domingo, 22, após um criminoso ainda não identificado invadir a sede localizada na rua José de Melo, no bairro Bosque, e fazer ameaças com uma faca.

De acordo com informações dos socorristas que estavam de plantão, o criminoso que estava sob efeito de entorpecente chegou ao local por volta de 1 da manhã com uma faca e uma pedra retirada de uma calçada. Na entrada do prédio, ameaçou profissionais que haviam acabado de chegar de uma ocorrência. Ao perceberem que o indivíduo estava com uma faca, os socorristas nada puderam fazer a não ser deixar o criminoso adentrar ao prédio.

O homem ainda conseguiu chegar próximo à sala aonde ficam os motoristas, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Ao perceberem o perigo do criminoso invadir o dormitório onde estavam vários profissionais descansando, os socorristas reagiram e conseguiram expulsar o criminoso do local.

Os profissionais do SAMU chegaram a relatar à reportagem do ac24horas que o fato só aconteceu porque na Sede do SAMU não existe mais segurança armado, desde que o contrato da empresa se encerrou com a Secretária de Estado de Saúde do Acre (SESACRE). Disseram ainda que a qualquer momento uma tragédia pode acontecer e que não dá pra trabalhar com medo.

“Estamos expostos ao perigo e até agora a SESACRE não fez nada. Quem vai se responsabilizar por nossas vidas? A pior sensação é trabalhar com medo, além dos riscos nas rua, como já aconteceu de socorristas serem roubados em ocorrência, as ameaças durante atendimentos nos bairros periféricos, agora estamos correndo risco dentro no nosso próprio ambiente de trabalho”, desabafou o profissional.

Outras Invasões em unidades de saúde

Na semana passada, três unidades de saúde foram alvos de criminosos em Rio Branco. Na noite de quinta-feira, 19, bandidos em posse de armas branca invadiram o Pronto-Socorro, foram até a cozinha, comeram e em seguida fugiram do local.

Vários funcionários apavorados saíram correndo do local e acionaram a Polícia Militar, que fez patrulhamento na região e não conseguiu encontrar os criminosos.

Toda alimentação que foi mexida pelos bandidos tiveram que ser jogado fora devido o risco de infecção aos pacientes internados.

Já na noite de sexta-feira, 20, a Polícia Militar foi acionada para averiguar disparos de arma de fogo em frente a Unidade de Pronto Atendimento (UPA segundo distrito). Durante a ação criminosa, vários funcionários ficaram apavorados. Os autores do crime, não foram encontrados.

Por fim, na madrugada de sábado, 21, o alvo dos criminosos foi Hospital da Criança localizado na rua José de Melo no bairro Bosque. Os bandidos conseguiram entrar na unidade e levaram algumas televisão