Governo decide cancelar desfile de 7 de Setembro no Acre devido a nova variante Delta

O clima no PSDB do Acre não está nada agradável nesta segunda-feira, 23, após o episódio envolvendo a nomeação da mulher do professor universitário Minoru Kinpara, Degmar Kinpara, para a presidência do Instituto de Mudanças Climáticas (IMC).

O presidente da executiva municipal do PSDB de Epitaciolândia, Galvão, emitiu uma nota saindo em defesa da deputada federal Mara Rocha (PSDB) que foi criticada pela Executiva Estadual do partido, após comentários envolvendo a nomeação de Degmar para o IMC.

Nas redes sociais, Mara Rocha afirmou que a nomeação de Degmar Kinpara mostra que não existe uma identidade ideológica, mas sim o oportunismo de Minoru Kinpara.

Em tom de rebate, a Executiva Estadual do PSDB lamentou a postura da deputada e afirmou que Mara constrói sua carreira política na base da desconstrução de terceiros. “Fantasiosa, arrogante, medíocre e com uma criatividade acima da média para o mal, a deputada constrói sua carreira política à base da desconstrução de terceiros, trabalha o seu mandato no desserviço ao povo e sustenta seu “coletivismo” pensando primeiro nos seus”, diz trecho da nota a Nota

Na nota, Galvão, presidente da Executiva Municipal do PSDB de Epitaciolândia, se solidarizou com Mara Rocha e classificou a atitude da Executiva Estadual como vergonhosa.

“É vergonhoso grupos seletos MEIA DÚZIA, que compõem o PSDB ESTADUAL, está contra uma parlamentar a o qual atrapalham seu trabalho desde o início de seu mandato, presidir nesse partido por três anos acreditando que tínhamos um Acre melhor com esse projeto , porém infelizmente me decepciono e me entristeço com meia dúzias que só estão pensando em poder e não no povo. O ACRE 🇬🇫 pertence a DEUS NÃO A UM GRUPO DE MEIA DÚZIA SELETO E ESCRUPULOSOS. Epitaciolândia está do lado da deputada federal Mara Rocha não por hierarquias e sim por saber em tempo real e esforço que a mesma vem fazendo no ESTADO DO ACRE, PARA UM DESENVOLVIMENTO PROMISSOR COM CARÁTER E LEALDADE A O POVO ACREANO”, afirmou.

Ao ac24horas, o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes (PSDB), confirmou a autenticidade da nota, mas destacou que o documento foi divulgado sem anuência de todos os membros do diretório municipal.

“O Galvão fez essa nota sem conversar com os membros do diretório, embora, eu não vou entrar na briga de ninguém, mas nós temos muita afinidade com a Mara e eu não sei o que tá acontecendo neste momento. Não vou me manifestar sobre o episódio em si”, afirmou.